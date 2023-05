Maltempo in Romagna. Monta la polemica sul concerto di Springsteen a Ferrara

AGI/Vista - "Il danno dain Emiliaa oggi è incalcolabile ossia non valutabile in quanto l' evento è ancora in corso. Lo potremo calcolare nei prossimi giorni e per questo faremo il Consiglio dei ministri ...in Emilia -, nove i morti. E non cala l'emergenza: allagati tra la notte e la mattinata due centri importanti della provincia di Ravenna come Lugo e Cervia. Sono 42 i Comuni ...... nonostante la drammatica ondata diche ha investito l'Emiliacausando vittime e danni. Gli organizzatori al momento hanno confermato il live del Boss, al quale sono attese 50mila ...

Ad annunciarlo Matteo Salvini, che aveva rivolto un appello ai sindacati, chiedendo di sospenderlo alla luce della situazione drammatica in Emilia Romagna per il maltempo. "Vorrei ringraziare i ...È questo l’ultimo aggiornamento dell’emergenza che sta colpendo l’Emilia-Romagna. Mentre è in corso di verifica il numero delle persone evacuate, sicuramente superiore a 10mila. Di queste 4mila solo ...