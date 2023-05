Maltempo in Romagna | Antonella Clerici scoppia in lacrime in diretta | ' Scusatemi | ma penso a quella povera gente'

Bruce Springsteen salirà sul palco di Ferrara . Il cantante non si ferma. Nonostante ilstia mettendo in ginocchio l' Emilia, The Boss, questa sera si esibirà, scatenando non poche polemiche e critiche . Sui social network , infatti, in molti si sono scagliati contro la ...Meteo,in attenuazione sull'Emilia, ma nel weekend è in arrivo un nuovo ciclone Faenza, mamma coraggio nella notte di terrore, 13 ore aspettando i soccorsi con la figlia piccola: 'L'...in Emilia, Angelo Bonelli co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato il dossier su ' I costi ambientali, sociali ed economici della ...

Sciopero degli aerei di domani, 19 maggio 2023, i sindacati del trasporto aereo hanno deciso di sospendere lo sciopero previsto per domani nelle aree colpite dal maltempo. Ad annunciarlo una nota del ...Lo ha deciso Coop Alleanza 3 dopo la terribile ondata di maltempo. "Vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza alla popolazione di Emilia -Romagna e Marche colpita dall'emergenza e vogliamo ...