Maltempo in Emilia-Romagna | undici morti Si aggrava il bilancio del disastro

Fraterna vicinanza alle popolazioni colpite dall'ondata diche flagella- Romagna e Marche. E ricordo nella preghiera per le vittime, i dispersi, tutte le famiglie coinvolte. Caritas Ambrosiana "si unisce ai sentimenti espressi ieri dalla ...... in programma domenica sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari, è stata cancellata a causa dell'alluvione che ha colpito l'Romagna . Mai una gara in Formula 1 era saltata per il"Questo è un Paese che non ha fatto ancora i conti con la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico e sismico. I n questi mesi si parla di modifiche del Pnrr, avrebbe senso mettere risorse sulla ...

Alluvione Emilia-Romagna, allagate Lugo e Cervia. Migliaia senza elettricità. DIRETTA Sky Tg24

Niente festa per Valentino Rossi e tifosi. Almeno, non finché durerà l'allerta maltempo in Emilia Romagna e Marche, letteralmente sommerse dall'alluvione. Motivo che ha spinto il Comune di Tavullia ...In questi giorni un'eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sull'Emilia-Romagna causando, purtroppo, morti, diversi feriti, enormi disagi e danni ingentissimi con allagamenti, smottamenti e ...