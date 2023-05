Maltempo in Emilia Romagna | l' alluvione a Cesena vista dall' alto

AGI/Vista - "Il danno dainRomagna a oggi è incalcolabile ossia non valutabile in quanto l' evento è ancora in corso. Lo potremo calcolare nei prossimi giorni e per questo faremo il Consiglio dei ministri ...Le riprese dal drone di aree completamente allagate a Cesena, inRomagna, dopo l'eccezionale ondata diche ha colpito la Regione. Gli acquazzoni hanno sommerso interi quartieri e terreni agricoli, più di 10.000 persone sono state evacuate dalle loro ......ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin facendo il punto a Bologna sull'emergenza. ... ricercatrice dell'Ispra, spiega come gli eventi traumatici come le alluvioni inRomagna ...

"Profondamente grati agli uomini e alle donne impegnati in queste ore nelle operazioni di soccorso per aiutare le popolazioni colpite dal forte maltempo, rischiando la propria vita per salvare quella ...Roma, 18 mag. (LaPresse) - "Vorrei ringraziare i sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl che, dopo la nostra richiesta" di sospendere lo sciopero del ...