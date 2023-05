Maltempo in Emilia Romagna | frana a Sasso Marconi | video

(Di giovedì 18 maggio 2023) Oltre alle alluvioni la pioggia sta creando decine di piccoli e grandi smottamenti in tutta l'. Queste immagini sono state girate ae mostrano unache ha chiuso una strada provinciale. Uno smottamento simile avvenuto nella notte nei pressi della A14 ha portato alla chiusura dell'autostrada

Il governo è intervenuto subito per aiutare l'Romagna colpita dalcon un ulteriore stanziamento di 20 milioni. E anche il Quirinale si è mosso per: ieri mattina Sergio Mattarella, ha telefonato al governatore, Stefano Bonaccini, ...Le campagne alluvionate dell'- Romagna sono diventate un gigantesco pantano e l'acqua, a volte impetuosa a volte gentile, si è presa le strade e le piazze dei centri urbani, ne ha fatto ...Leggi anche/Romagna, gente disperata. Fango e morte: 'Dov'è mia mamma' Anche la giornata di Domenica 21 potrebbe risultare almeno in parte compromessa con la possibilità più che ...

È ancora allerta rossa in Emilia Romagna, stravolta dal maltempo che da giorni imperversa nella regione, con frane, allagamenti e città sommerse dall’acqua. Sono 9 le vittime, 4mila gli sfollati e 13 ...La circolazione è ancora fortemente rallentata sia sulla linea convenzionale che su quella ad alta velocità. Ecco gli aggiornamenti di stamattina. I treni Alta Velocità possono subire variazioni e reg ...