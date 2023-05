Maltempo in Emilia Romagna | continua allerta rossa | nella notte ancora allagamenti

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lo ha detto, al Tg La7, in presidente della RegioneStefano Bonaccini. Questo perché nel calcolo delle vittime, è stata aggiunta una persona che è morta ieri a Cesena a causa di un ...

Le immagini dei primi istanti del salvataggio con l'elicottero di una donna incinta bloccata nella sua casa circondata dall'acqua vicino a Ravenna, dopo ilche inRomagna ha provocato una serie di inondazioni e 9 morti. Il salvataggio è stato portato a termine dalla Guardia Costiera. 18 maggio 2023Lo ha detto Stefano Bonaccini , presidente dell'- Romagna, in collegamento alla trasmissione 'Agorà' su Rai3 ricordando gli oltre '10 mila sfollati'. Il 2 - 3 maggio in 36 ore è caduta l'acqua ...inRomagna: la tragedia si poteva evitare . Alluvioni: le altre aree a rischio in Italia . Il Piano contro il dissesto idrogeologico .inRomagna: la tragedia si ...

Proseguono da quarantott’ore le operazioni di soccorso a seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando l’Emilia Romagna e le Marche, permangono maggiori criticità tra le province Forlì Cesena e ...(Teleborsa) - Scuole chiuse e allerta rossa: ancora allagamenti in Romagna, in particolare nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo e tutta ...