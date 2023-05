Maltempo in Emilia-Romagna | come aiutare le zone colpite dall' alluvione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sono circa 13mila le persone che si sono viste costrette a lasciare le loro case a causa dell’che ha dato origine ad abbondanti piogge iniziate martedì, in. Sono attualmente nove le persone che sono morte e ci sono molte persone disperse, non si sa con precisione quante. L’allerta rossa per molti territori dell’e per alcunedelle Marche è stata diramataa Protezione Civile anche per giovedì, ma non è ancora stata avviata una raccolta fondi dedicata all’. Chi vuole dare un sostegno economico allee contribuire ai soccorsi al momento può farlo con le raccolte fondi dei comuni o delle province. Già dopo la primadi due ...

Il bilancio tracciato da Coldiretti dopo i danni provocati dalinRomagna e in una piccola parte della Toscana è drammatico: 5mila aziende agricole sono state sommerse dall'acqua. L'alluvione e le esondazioni hanno distrutto tutto. Sono finite in ...Riaperti tratti A14 tra Forlì e Cesena Nord Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia nelle aree colpite dall' emergenza, grazie al lavoro delle squadre e al ...leggi anche- Romagna, come aiutare le zone colpite dall'alluvione FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca AlluvioneRomagna, le foto inviate dagli utenti di Sky ...

Maggio 2023 Foto di repertorio. Sono sulla E45 e sulla A14 le maggiori situazioni di criticità causate dal maltempo che sta colpendo l'Italia centro-settentrionale. La E45 è… Leggi ...Da questa mattina 9 le persone in pericolo tratte in salvo dall’alto dall’elicottero Guardia Costiera Nemo 12 I mezzi aerei della Guardia Costiera continuano ad operare per il… Leggi ...