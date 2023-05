Maltempo in Emilia Romagna | chi sono le undici vittime

Malgrado le polemiche sul concerto non cancellato malgrado il disastro, le vittime e gli sfollati in- Romagna resta per ora confermato il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Il boss è arrivato a Bologna e si affacciato in hotel per salutare i ...Malgrado le polemiche sul concerto non cancellato malgrado il disastro, le vittime e gli sfollati in- Romagna resta per ora confermato il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Il boss è arrivato a Bologna e si affacciato in hotel per salutare i ...Grazie al lavoro di Autostrade per l'italia, migliora la viabilità nelle zone colpite dall'ondata di. Ritorna percorribile tutta l'a14 in- Romagna e ripristinate sono state anche le due in A1, tra Sasso Marconi nord e il bivio con l'A1 Direttissima in direzione Firenze, dopo uno ...

Piacenza è pronta ad accogliere gli anziani sfollati dalle zone più colpite dal maltempo in Emilia Romagna. Sono già un’ottantina i posti individuati. Lo… Leggi ...Home Cronaca Maltempo Emilia Romagna: trovati altri due morti a Russi. Le vittime salgono a 11 Due agricoltori – marito e moglie di 73 e 71 amni – sono stati trovati morti nel loro appartamento di Rus ...