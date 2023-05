Maltempo in Emilia-Romagna | Cervia allagata e colpita da una tromba d' aria | video

Sono le prime misure annunciate dal governo per aiutare l'Romagna colpita dall'alluvione. Il Consiglio dei ministri è fissato per martedì prossimo, ma i danni provocati dalsono ...Sciopero dei voli annullato. IlinRomagna ha convinto i sindacati dei lavoratori del trasporto aereo a rinviare lo sciopero, previsto per domani 19 maggio, al mese di giugno. Lo ha annunciato durante un question ...L'umanità nella sua versione peggiore . Approfittando dell'emergenzae dell'alluvione che ha colpito Faenza, in- Romagna, alcuni malintenzionati avrebbero messo in piedi una truffa per intrufolarsi nelle case dei cittadini e rubare quanto più possibile.

Maltempo in Emilia-Romagna: allagato il centro di Lugo. Circa 10mila gli sfollati - Cronaca Agenzia ANSA

de Vries GP Imola cancellato - I disagi per il maltempo in Emilia Romagna sono tuttora molteplici, e la tragedia che ha colpito questa parte dell'Italia ha davvero scosso tutti. Anche il mondo della F ...Le ultime notizie sul maltempo in Emilia-Romagna, in diretta Lucia Condò, 46 anni, nata e cresciuta a Roma ma da queste parti da ormai 7 anni, ha deciso assieme alla sua fidanzata, Roberta Malpezzi, ...