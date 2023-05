Maltempo in Emilia-Romagna | 9 vittime | segui gli aggiornamenti

AGI - A causa della situazione eccezionale diinRomagna, è stato sospeso e rinviato a giugno lo sciopero del settore del trasporto aereo che era stato proclamato per domani. Lo ha reso noto il vice premier e ministro delle ...Lo ha detto a Teleborsa Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna, commentando la straordinaria ondata diche in queste ore sta interessando, in particolare, l'...La scelta è arrivata anche in virtù della difficile situazione in- Romagna, a causa del. Lo ha riferito il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini , nel corso ...

Non è ancora finita l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna: dopo la disastrosa alluvione che ha colpito l’area di Forlì e Cesena, causando la morte di almeno 9 persone e incalcolabili danni materiali, ...I consiglieri regionali umbri di minoranza esprimono solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e alle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo. (ANSA) ...