Maltempo | Gazzetta | “Parma-Venezia e Modena-Sudtirol sotto osservazione”

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’emergenzache ha colpito l’Emilia Romagna potrebbe condizionare anche il prossimo turno di Serie B 2022/2023. Come scrive ladelo Sport “sono due i match di domani sera. Aal momento il terreno del Tardini è ok, gli operatori sono pronti con i teli anche se al momento non sembra servano”. Discorso simile a “, dove nonostante le piogge molto forti il campo sembra drenare bene, ma la situazione resta monitorata”. SportFace.

Danni per miliardi di euro, martedì lo "stato di calamità" in Cdm "La portata della devastazione delè quella di un altro terremoto: saranno danni quantitativamente minori, ma saranno di ...La Presidenza della Cei esprime fraterna vicinanza alle popolazioni colpite dall'ondata diche sta flagellando l'Emilia - Romagna. Nell'assicurare il ricordo nella preghiera per le vittime, i dispersi e tutte le famiglie coinvolte, la Presidenza rinnova l'invito alle diocesi, alle ...Martedì prossimo il Consiglio dei ministri si riunirà per affrontare i temi dell'emergenza. La premier Giorgia Meloni ha assicurato la massima disponibilità ad aiutare le zone colpite. Lo ...

Maltempo in Emilia Romagna: 9 morti e altri ancora dispersi. Chiusa la A14 La Gazzetta dello Sport

La situazione dei trasporti in Emilia Romagna a seguito del maltempo oggi, giovedì 18 maggio 2023: treni fermi, code, ritardi. Gli aggiornamenti.