Maltempo | frana a Sasso Marconi | 15 km di code sulla A1

(Di giovedì 18 maggio 2023) La forte ondata dista creando problemi anche per la circolazione. Le piogge hanno provocato un importante smottamento sul tratto tranord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze

Questo a causa di una dovuta alle fortissime piogge che stanno mettendo in ginocchio l'Emilia. Dopo la recente chiusura del tratto della linea ferroviaria Caserta - Foggia, tra Amorosi e Telese, dovuta alle piogge torrenziali che avevano causato una. Disagi in provincia di Frosinone Una ha completamente ostruito una strada comunale nel paese di villa Latina, nella Valle di Comino, in provincia di Frosinone. L'incessante ondata di

La forte ondata di maltempo sta creando problemi anche per la circolazione. Le piogge hanno provocato un importante smottamento sul tratto tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in d ...IL PUNTO - Bonaccini: 'Danni per qualche miliardo'. Faenza si risveglia nel fango e prova a ripartire. Decine le strade chiuse o danneggiate dalle frane o dagli allagamenti nella provincia di Bologna.