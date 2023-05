Maltempo | Ferrari dona un milione euro | Vigna ' risposta concreta | vicini a nostra comunità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Maranello, 18 mag. (Adnkronos) -undia favore dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, aderendo alla raccolta fondi regionale. I fondi saranno impiegati, con il coordinamento degli Enti territoriali, a favore della popolazione locale colpita in questi giorni dall'alluvione, con una particolare attenzione ai progetti di recupero ambientale e per la gestione del dissesto idrogeologico. “Nei momenti di difficoltà il posto diè sempre stato accanto alla propria”, ha dichiarato Benedetto, Ceo di. “Abbiamo voluto dare unae immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell'Emilia-Romagna, ...