Maltempo | Emilia Romagna | trovati altri due morti nel Ravennate | Pichetto | Chiederemo il fondo di solidarietà Ue

Carlos Sainz, pilota della scuderia Ferrari, ha commentato su Instagram l'annullamento del GP di Imola, previsto per domenica, a causa dell'emergenzache sta colpendo l'Romagna. Sainz si è mostrato dispiaciuto per la situazione, condividendo la necessità di fornire supporto alle persone che si trovano in ......l'autodromo di Imola dove nel fine settimana si sarebbe dovuto svolgere il Gran Premio dell'-...Martedì prossimo il Consiglio dei ministri si riunirà per affrontare i temi dell'emergenza

Maltempo in Emilia-Romagna: allagato il centro di Lugo. Circa 10mila gli sfollati - Cronaca Agenzia ANSA

Napoli, 18 mag. (askanews) – L’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia, oltre all’Emilia-Romagna sta causando gravi danni in diverse zone del Paese. In queste immagini, l’intervento dei Vigili ...Con l'anticiclone sbilanciato tra il Nord Atlantico e l'Europa centro-settentrionale, alle latitudini mediterranee rimarrà attiva ...