Maltempo | Emilia-Romagna sconvolta dall’alluvione Ancora allerta rossa DIRETTA

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sono 9 le vittime dell'alluvione che ha colpito l’, con oltre 20 fiumi esondati. Gli sfollati e le persone fatte evacuare sono migliaia. Il 23 maggio si terrà un Cdm sull’emergenza: sarà deliberato lo stato di calamità. Bonaccini: danni per qualche miliardo. Anche per la giornata di oggi restanella regione, con scuole chiuse fra Cesena e Bologna. Arancione in Lombardia, Marche e Toscana

Riaperti tratti A14 tra Forlì e Cesena Nord Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l'Italia nelle aree colpite dall' emergenza, grazie al lavoro delle squadre e al ...leggi anche- Romagna, come aiutare le zone colpite dall'alluvione FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca AlluvioneRomagna, le foto inviate dagli utenti di Sky ...23 i fiumi finora straripati a causa del. 13 i corsi d'acqua che hanno superato il livello 3 di massimo allarme. Una situazione che ha provocato allagamenti in 41 comuni della regione

Maggio 2023 Foto di repertorio. Sono sulla E45 e sulla A14 le maggiori situazioni di criticità causate dal maltempo che sta colpendo l'Italia centro-settentrionale. La E45 è… Leggi ...Da questa mattina 9 le persone in pericolo tratte in salvo dall’alto dall’elicottero Guardia Costiera Nemo 12 I mezzi aerei della Guardia Costiera continuano ad operare per il… Leggi ...