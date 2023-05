Maltempo | Emilia Romagna | il bilancio delle vittime sale a 13 | Pichetto | Chiederemo il fondo di solidarietà Ue

"Siamo vicini a famiglie ed imprese che sono state pesantemente colpite dalinRomagna e nelle Marche: stanno vivendo un momento molto difficile e vogliamo supportarle concretamente ...La parte dell'- Romagna più colpita (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE) dalle inondazioni sarà in allerta rossa ...Ansa/Protezione Civile Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, dai ...Cosi' in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli commenta l'alluvione che in questi giorni si e' abbattuta su- Romagna e Marche. 'Serve unita' - prosegue il sottosegretario - ...

Tra smottamenti e chiusure di diversi tratti autostradali oggi le merci hanno viaggiato a rilento. L'incendio al porto di Ravenna ...Per il resto, “non c’è nulla di simile al ciclone passato”. Quest’ultimo, infatti, “era risalito fino all’Italia Centro-settentrionale, portando piogge violente su Emilia-Romagna e Marche. Il nuovo ...