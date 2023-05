Maltempo | Emilia Romagna | il bilancio delle vittime sale a 13 | Musumeci | Con cambiamento climatico vedremo sciagure analoghe

Piogge e temporali stanno battendo l'Italia e hanno messo in ginocchio l'Romagna dove purtroppo si contano nove vittime. Un freddo anomalo per maggio e non solo: la fase disarà ancora lunga. A medio termine non è previsto il caldo, anzi. Il colonnello ...Si aggrava di ora in ora, purtroppo, il bilancio delle vittime della disastrosa alluvione in- Romagna che stiamo seguendo ininterrottamente. Il numero complessivo fino a questo momento è di 13 morti con otto decessi registrati nella giornata di ieri di quattro in provincia di Cesena, ...Tutti gli altri candidati già previsti a Rimini, residenti in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia,Romagna, sono convocati presso Verona Fiere (...

'Ancora una volta l'Emilia - Romagna mostra il suo grande cuore. Non posso che ringraziare, anche a nome delle persone che ancora stanno combattendo e soffrendo: la solidarietà conferma di essere un..L'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia-Romagna rischia di distruggere anche tante fattorie e allevamenti. Secondo Coldiretti, sono almeno 5mila le aziende agricole ...