(Di giovedì 18 maggio 2023)ha partecipato a un forum organizzato da La Repubblica che, inevitabilmente, si è concentrato sulla questionee sui pesanti danni causati dalla pioggia in Emilia Romagna. "Questo ...

Schlein ha partecipato a un forum organizzato da La Repubblica che, inevitabilmente, si è concentrato sulla questionee sui pesanti danni causati dalla pioggia in Emilia Romagna. "Questo ...CosìSchlein , nel primo forum da leader del Partito democratico organizzato da Repubblica, analizza l a Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <... su Sky TG24, Renzi esprime la sua solidarietà e il suo supporto alla regione colpita dal, ...presidente del Consiglio ha poi parlato della possibilità di alleanze locali insieme al Pd di...

Maltempo, Elly Schlein: “Il Paese non ha ancora fatto i conti con la fragilità del suo territorio” Globalist.it

Quattordici morti, migliaia di sfollati, tantissime persone al buio, strade bloccate, fiumi esondati, allagamenti, alluvioni, maltempo. Non è l’Apolicasse ... la segretaria del Partito democratico, ...Maltempo, Schlein (Pd): "Questo è un Paese che non ha fatto ancora i conti con la sua fragilità dal punto di vista idrogeologico e sismico. In questi mesi si parla di modifiche del Pnrr, avrebbe senso ...