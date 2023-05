Maltempo e allagamenti in Emilia Romagna | nove morti e migliaia di persone evacuate

...operazioni della task force di Autostrade per l'Italia nelle aree colpite dall'emergenza: ... Filetto e Roncalceci, per rischio diprovocati dalla rottura del Lamone tra Reda e ...Allerta rossa peranche oggi in Emilia Romagna, travolta dalle alluvioni che hanno causato 9 morti e migliaia ...segua gli aggiornamenti di protezione civile per possibilianche in ......in apnea da giorni sotto la morsa delche ha mietuto diverse vittime. Il bilancio ufficiale è di 9 persone decedute e migliaia di sfollati, circa 13mila, in tutto il territorio....

BOLOGNA (ITALPRESS) - Anche se oggi non sono previste forti precipitazioni è confermata l'allerta rossa per piene di fiumi e frane su tutta la Romagna, la ...Nella notte nuovi allagamenti in Romagna, in particolare nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo e tutta la rete secondaria dei canali cons ...