Maltempo e 8 miliardi di fondi anti dissesto nel cassetto Italia incapace di spendere i soldi dove e quando serve

(Di giovedì 18 maggio 2023) È vero che inc'è incapacità di sapere? Ebbene sì, pare che addirittura che ultimamente non siano stati spesi 8 (otto)di. Il non sapereo il non volerein questa nazione sembra sia diventato uno sport nazionale Segui su affarni.it

in Emilia Romagna, la quantità di pioggia caduta è stato un evento letteralmente ... Bisognerà poi trovare le risorse: parecchi. Ne serviranno ancora di più per la difesa idraulica del ...2023 - 05 - 18 09:42:09 Bonaccini: "Danni per, devastazione come un terremoto" 'La portata della devastazione delè quella di un altro terremoto: saranno danni quantitativamente ...... con la produzione lorda vendibile dell'ortofrutta che vale nella regione 1,2di euro. I danni secondo la Coldiretti sono dunque incalcolabili in attesa del deflusso delle acque che hanno ...

Primavera flagellata dal maltempo: danni per miliardi Myfruit.it

Maltempo, come aiutare chi è in difficoltà Per via dell’alluvione causata dalle abbondanti piogge iniziate martedì, in Emilia-Romagna circa 13mila persone sono ...Maltempo in Emilia Romagna: Stefano Bonaccini è intervenuto in un'intervista per fare il punto sulla situazione.