(Di giovedì 18 maggio 2023) 18 mag 09:52 Kishida a Meloni: "Condoglianze per le vittime del" 'Benvenuta in Giappone, sono molto lieto di poterti accoglieremia città. Esprimo le mie condoglianze per le vittime del ...

Esprimo le mie condoglianze per le vittime delin Emilia Romagna'. Così il primo ministro del Giappone Fumio Kishida in apertura dell'incontro bilaterale con la presidente del Consiglio ...l'appoggio che la Liguria sta dando all'Emilia - Romagna colpita da una violentissima ondata diche ha provocato alluvioni, 9 morti, feriti, frane e crolli con 10.000 persona ...... su Sky TG24, esprime la sua solidarietà e il suo supporto alla regione colpita dal, ... FOTOGALLERY Ansa/Ipagallery %s Foto rimanenti Economia Tasse sul lavoro, quale governo le ha ...

Maltempo, continua l'allerta rossa in Romagna: ancora allagamenti nella notte nel Ravennate | Bonaccini: danni per qualche miliardo, come un altro terremoto TGCOM

Il maltempo continua a colpire anche l'area degli Appennini toscani e dell'alto Mugello, causando diversi disagi e richiedendo l'intervento dei soccorsi in più zone. A Marradi si… Leggi ...