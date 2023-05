Maltempo | continua l’allerta rossa in Emilia-Romagna |  9 morti e altri ancora dispersi

... su Sky TG24, esprime la sua solidarietà e il suo supporto alla regione colpita dal, ... FOTOGALLERY Ansa/Ipagallery %s Foto rimanenti Economia Tasse sul lavoro, quale governo le ha ...... ha detto ieri il viceministro all'Economia, Maurizio Leo in una conferenza stampa con la Protezione civile sulin Emilia Romagna. Il Ministro del Lavoro Calderone ha sottolineato che l' ...approfondimento, Emilia - Romagna sconvolta dall'alluvione. LIVE FOTOGALLERYgallery %s Foto rimanenti Cronaca Alluvione Emilia Romagna, le foto inviate dagli utenti di Sky TG24 ...

Maltempo, continua l'allerta rossa in Romagna: ancora allagamenti nella notte nel Ravennate | Bonaccini: danni per qualche miliardo, come un altro terremoto TGCOM

(Teleborsa) - Scuole chiuse e allerta rossa: ancora allagamenti in Romagna, in particolare nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo e tutta ...Il maltempo continua a stazionare sull’Italia, in particolare sull’Emilia Romagna, seminando morte e distruzione ovunque. Tantissime sono le persone sfollate e, purtroppo, 9 le vittime. Soccorsi in ...