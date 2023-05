Maltempo | Coni | 1? silenzio in manifestazioni sportive per vittime alluvione Emilia-Romagna

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Il Presidente del, Giovanni Malagò, ha invitato le FederazioniNazionali, le DisciplineAssociate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto diin occasione di tutte leche si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per onorare la memoria delledell’nella regione. L'articolo CalcioWeb.

Bimbe bloccate in casa salvate con l'elicottero, allerta arancione a Napoli e in Campania: ... Tornammo a Palazzo Chigi e,tecnici della Struttura di missione Italia Sicura , inserimmo tra ......della Federazione italiana di tennistavolo che venne riconosciuta come ente sportivo dalnel ... fiumi sopra i livelli di guardia - VIDEO e FOTO. A RICCIONE CHIUSI STAZIONE, PONTI E ...... a Lecce resteranno chiusi alcuni parchi e aree verdi a causa dell'allerta gialla per, in ... Si tratta della Villa Comunale, del Parco del Galateo, di Campo Montefusco (). E' una misura ...

Maltempo: Coni, 1' silenzio in manifestazioni sportive per vittime ... Il Dubbio

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha invitato le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare u ...Pronostici F1 GP Emilia Romagna 2023. Ad Imola torna la Formula 1 con la gara di casa della Ferrari, anche se Red Bull rimane favorita.