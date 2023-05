Maltempo | Cnr | “Colpa del ciclone imprigionato”

... fisico e climatologo del. Il Presidente Bonaccini e i sindaci in queste ore fanno quello che possono per contenere i danni del. Un giorno le Autorità centrali ad ascolteranno la ...Pur vero che l'Italia è un Paese particolarmente esposto al rischio idrogeologico, secondo i dati-Irpi del 2021, in totale si contano, per il periodo dal 1971 al 2020, 547 vittime, 33 dispersi, 455 feriti, 163.939 evacuati e senzatetto. Tuttavia, molti degli eventi meteo che stiamo subendo in ...... ricercatore del Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) del(Consiglio Nazionale delle Ricerche) "venti che soffiavano da sud si sono caricati ...

Maltempo E-R, Cnr: evento estremo, fino a 200 mm pioggia in 24 ore Agenzia askanews

Le previsioni per la giornata di giovedì 18 maggio non parlano di miglioramenti. Marina Baldi climatologa dell'Istituto per la BioEconomia del CNR al Corriere della Sera ha spiegato che "si è creato ...L’alluvione in Emilia-Romagna e l’emergenza climatica: due cose strettamente collegate fra loro. Leggi la notizia nell’articolo.