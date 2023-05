(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Siamo vicini alle popolazioni, alle famiglie delle vittime e agli amministratori dell’Emilia Romagna e inviamo un messaggio di ringraziamento alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine e ai volontari impegnati nei soccorsi”. Così in una nota Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei, al termine dell’Assemblea del Gruppo.“Abbiamo deciso di dedicare la nostra riunione all’emergenza di questi giorni ‘ in collegamento da remoto con iemiliano romagnoli attivi sul territorio ‘ perché siamo di fronte a un evento eccezionale che deve vedere tutte le forze politiche impegnate negli aiuti immediati e poi nella ricostruzione -ha spiegato-. Sarà necessario mettere subito a disposizione risorse utilizzando i fondi della protezione civile, chiedendo di attivare il fondo di ...

Maltempo: Braga, 'da deputati Pd solidarietà, vicinanza e impegno'

