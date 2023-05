Maltempo | allerta gialla per il Piemonte | nel Torinese e nel Cuneese le zone più a rischio

Gli sfollati e le persone fatte evacuare sono diverse migliaia. Il 23 maggio si terrà un Cdm sull'emergenza: sarà deliberato lo stato di calamità. Bonaccini: danni per qualche miliardo. Scuole ancora ......Non si arresta l'ondata die il bilancio dei morti in Emilia Romagna sale a tredici. Altri tre morti sono stati individuati nel Ravennate, dove si conta anche un disperso. L'rossa ...Quando arriverà la tregua dal, Giuliacci non ha dubbi La causa è la solita circolazione ciclonica a livello europeo che porta instabilità sullo Stivale almeno fino al 24 maggio: 'Da lunedì ...

Pur permanendo, anche per il nostro Comune (zona di allerta D1), lo stato di allerta rossa, prorogato dalla Regione Emilia-Romagna a tutta la giornata di venerdì 19 maggio, poichè sul nostro ...Nella giornata di mercoledì la situazione è stata critica, specie nelle città di Cesena, Forlì e Faenza, dove l’acqua sembra aver completamente sommerso il centro cittadino. Danni anche in provincia ...