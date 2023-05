Maltempo | 27mila senza elettricità in Emilia Romagna | Il ministro Pichetto | Chiederemo il fondo di solidarietà Ue

18 mag 11:53 In Emilia - Romagnasenza elettricità Sonole persone senza energia ... per fronteggiare le conseguenze dell'ondata disulle province di Forlì - Cesena, Ravenna e ...A causa dele dell'esondazione, le principali vie di accesso e molte strade cittadine sono chiuse. Famiglie senza elettricità Alle 10.30, rilevazioni Enel, si sono contenate oltre...... si contano circa 4mila sfollati epersone sono senza elettricità. Il presidente della ...dell'ordine e sanitarie che potevano essere altrimenti dirottate verso le aree più colpite dal. ...

Maltempo, sott'acqua cinquemila aziende agricole. Riaperta al traffico la via Emilia. ... Il Sole 24 ORE

L'ondata di maltempo che ha fatto 9 morti in Emilia-Romagna non si arresta: l'allerta rossa continua a essere in vigore nella Regione, dove sono 27mila le persone senza elettricità. Il livello di quas ...L'Emilia-Romagna in ginocchio a causa del maltempo: siamo a 9 vittime e 900 dispersi. 42 i Comuni interessati, e 10mila sfollati. Famiglie senza elettricità ...