Malore sotto gli occhi della moglie mentre è in acqua | Marco Nastasi muore a 38 anni | lascia un figlio di 10 anni

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ungliera in: è morto così, di 39, dopo essersi tuffato in mare a Rio de Janeiro , in Brasile . Il 39enne italiano, in Brasile per ...

Ungli occhi della moglie mentre era in acqua: è morto così Marco Nastasi , di 39 anni, dopo essersi tuffato in mare a Rio de Janeiro , in Brasile . Il 39enne italiano, in Brasile per alcuni ...Tra queste ultime, un anziano è stato colto da una Pontevecchio, un uomo è stato travolto ... ventitré fiumi sono esondati e altri venti sonostrettissima osservazione . La situazione è ...... unola tettoia di "strippaggio" sede dello skate park, in prossimità di via Borgaro e corso ...dispositivi salvavita è importante perché può essere decisivo per salvare persone colpite da. ...

Malore sotto gli occhi della moglie mentre è in acqua, Marco Nastasi muore a 38 anni: lascia un figlio di 10 a leggo.it

Un malore sotto gli occhi della moglie mentre era in acqua: è morto così Marco Nastasi, di 39 anni, dopo essersi tuffato in mare a Rio de Janeiro, in Brasile. Il ...La donna finita in ospedale precisa alla redazione le cause dello schianto di stamane. Per fortuna grande spavento, ma nulla di grave.