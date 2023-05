Maldini cacciato | scenario inimmaginabile | voci-terremoto dal cuore del Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Se ilnon si qualificherà alla prossima Champions League, a rimetterci non sarà mister Stefano Pioli, che molti tifosi rossoneri hanno già messo sotto processo ed "esonerato", ma Paolo. L'indiscrezione è del Corriere della Sera e segue il durissimo commento del direttore tecnicoista, nonché ex bandiera del club, subito dopo l'eliminazione in semifinale per mano dell'Inter. "Serve investire, non siamo strutturati per competere su due competizioni, l'abbiamo detto anche ai proprietari", ha ricordato, che già nell'estate del 2022, subito dopo lo scudetto, aveva posto come condizione per il suo rinnovo contrattuale, in pieno cambio di proprietà (dal fondo Elliott a Gerry Cardinale) quello di avere un budget adatto alle ambizioni di un top club. Alla fine non è andata proprio così: senza introiti ...