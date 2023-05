Malagò | «L’Inter in finale di Champions è una bella pubblicità per la cessione dei diritti tv»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il presidente del Coni, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando della qualificazione delalladiLeague. Il prossimo 10 giugno la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Manchester City di Pep Guardiola.ha dichiarato: «Tanta roba per mille motivi. Ieri sera sono arrivato tardi e non ho visto tutta la partita del City contro il Real Madrid, ma c’erano 130 Paesi collegati».ha sottolineato l’importanza del risultato anche sul fronte deitv. «La verità è che il fenomenoLeague non riguarda solo l’Europa, è planetario, e anche sul nostro calcio ci saranno dei riflessi positivi. Anche per ladeitv è una ...

