Mai vista così | la foto pazzesca di Michelle Hunziker giovanissima | Guarda

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tale mamma, tale figlia. O quasi. Ed è la stessa Aurora Ramazzotti, figlia di, a stupirsi per unainedita della mamma, che non aveva mai visto e che pubblica nelle sue stories. Uno scatto che ritrae la giovane conduttrice svizzera e la pone accanto ad unadi lei stessa in età adolescenziale, evidenziandone le somiglianze. Uno stupore che accomuna molti visto che lacircola sui social da tempo e a molti utenti sembra strano che Aurora non l'abbia mai. Sarà ormai impegnata con la sua nuova vita da mamma? La Ramazzotti scrive: “Oh wow questadi mia mamma non l'avevo mai”. Intanto, tra una stories e l'altra, c'è anche il lavoro e Aurora si divide tra maternità e professione, cercando di far ...

... non ha fatto in tempo a partecipare a nessun G7, mentre Stati Uniti e Francia non hannoavuto ... L'8 di questo mese, indel vertice di Hiroshima, il Gender Equality Advisory Council (GEAC), ...Un risultato netto, una garain discussione. Anche se alla vigilia l'esito non sembrava così scontato,anche l'abitudine del Real Madrid ad affrontare questo tipo di partite. Guardiola e il ...L'alluvione sconvolge l'Emilia - Romagna , nove i morti. Una quantità di pioggia, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare. Praticamente tutti i corsi d'acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, ventuno in tutto, fra la serata di ...

Cristina Scuccia, "voglia di spogliarmi": mai vista così all'Isola Liberoquotidiano.it

BOLOGNA - Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare.Una foto inedita. Almeno per Aurora Ramazzotti che si stupisce di una foto della madre Michelle Hunziker che non aveva mai visto. «Oh wow questa foto di mia mamma non l'avevo ...