Made in Italy | cosa c' è nella legge dedicata

Uscirà domani, venerdì 19 maggio, 'Bellu guaglione', il nuovo singolo di Rosa Chemical , alias Manuel Franco Roncati da Grugliasco, visto a Sanremo con 'in' e al fianco di Fedez in una delle scene forti dell'ultimo Festival. Rosa Chemical ha scritto il brano con Alessandro La Cava ed i producer Bdope e Greg Willen attorno ad un ......Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze delin. ...È stata presentata la bozza del primo "ddlin" dall'omonimo Ministero promotore che sarà discusso in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Tra le proposte, la "certificazione volontaria dei ristoranti italiani nel mondo" che ...

Milano, 18 mag. (askanews) - È stata presentata la bozza del primo "ddl Made in Italy" dall'omonimo Ministero promotore che sarà discusso in Consiglio dei ministri la prossima settimana.Tra le propost ...Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha convocato questa mattina alla Farnesina una riunione operativa, in vista della calendarizzazione del decreto sul Mad ...