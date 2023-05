Madame aggiunge nuove date al tour estivo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo essere stata tra i protagonisti del Festival di Sanremo con il brano Il bene nel male,è pronta a riabbracciare il suo pubblico nei prossimi live. Il calendariodella cantante si riempie di tantissime altreoltre a quelle già annunciate, che precederanno il prossimoautunnale. Solo qualche settimana faha debuttato con il suo nuovo album, L’amore, che ha esordito in prima posizione nelle classifiche Fimi. E adesso è arrivato il momento della cantante di conquistare il pubblico anche durante i prossimi appuntamenti live. L’artista ha annunciatodare al calendario.torna ai live, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagSi sta per aprire la stagione dei concerti estivi e ...

... Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Francesca Michielln, Gazzelle, Geoller, Lazza, LDA,, ... E: "Non a caso Amadeus fin dalla prima edizione del suo Festival di Saliremo è stato nostro ...... l'influencer analizza, invece, i cosiddetti 'cattivi' come Jafar di Aladdin,Medusa, la .... La polemica è diventata di stretta attualità, tant'è che l'hashtag #disneyprincessnose è ...... l'influencer analizza invece i cosiddetti "cattivi" come Jafar di Aladdin,Medusa, la .... La polemica è diventata di stretta attualità, tant'è che l'hashtag #disneyprincessnose è ...

MADAME: aggiunge oggi due nuove date al tour che la vedrà sui ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Tedesca, 60 anni, debutta in tandem con il direttore Thierry Frémaux: "Siamo complementari, è quel tipo di unione in cui uno più uno ...Nel cast tanti grandi nomi come Niccolò Fabi, Levante, Mahmood, Emma Marrone, Francesca Michielin, Piero Pelù, Dardust e Madame. "Le novità sono diverse, c'è l'aggiunta di nuove date, sono aumentati i ...