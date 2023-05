Macron dà una carezza | Darmanin l' attacca ancora | schizofrenia su Meloni

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ormai il giochetto è chiaro. Alcuni esponenti del governo francese e del partito di Emmanuelno l'Italia e in particolare Giorgiasulla gestione dei flussi migratori. Poi spuntano altri membri dello stesso governo che gettano acqua sul fuoco con dichiarazioni al miele: «Nessuna tensione con l'Italia, noi vogliamo cooperare». Tecnica adottata anche dal capo dell'Eliseo, che prima si guarda bene dal smentire chiRoma sulla questione dei migranti, poi promette collaborazione, come accaduto l'altro ieri a Reykjavik, in Islanda, in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa.si è spinto addirittura ad offrire il suo sostegno a, perché «l'Italia non si può lasciare sola di fronte al problema dei migranti, serve la ...

Darmanin insiste: «Da Meloni promesse sconsiderate». Ma prove di disgelo tra Macron e la premier Il Sole 24 ORE

