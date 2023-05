“Ma è incinta” Esplode il gossip sulla coppia vip | il pancino sospetto | “Il loro primo figlio”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Notizia bombavip, infatti ben presto potrebbero diventare genitori. Questa almeno è l’indiscrezione che è uscita fuori in queste ore, dopo che unè stato avvistato ad un evento molto atteso. Questa giovane, che dunque potrebbe essere, si trovava nella città di Milano per prendere parte alla presentazione di The Ferragnez 2, la serie su Fedez e Chiara Ferragni tanto attesa da numerosi fan. Proprio in una foto pubblicata dallavip c’è lei che sembrerebbe essere in dolce attesa. Potrebbero annunciare di essere genitori tra non molto, dato che le voci si stanno diffondendo in maniera vertiginosa. Ci sono state tante immagini diall’evento, ma in un video ilsi nota eccome. Non sappiamo se ci sia ...