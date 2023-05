(Di giovedì 18 maggio 2023) I neo parlamentari del M5s non hanno ancorato unal partito e nemmeno la, sempre più piccola, destinata alla collettivitànuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... 'Non è un martire della Rai, via perché prende più soldi ma basta politica nei palinsesti' Rai, Roberto Sergio nominato nuovo AD,si astiene Fabio Fazio, la discesa in politica dopo l'...Calenda ha commentato l'della deputata bolognese con un post su Facebook: 'Faccio i migliori auguri a Naike. Ogni scelta è legittima e rispettabile. Mi permetto solo di notare che, per rispetto ...al laboratorio politico dem -che proprio qui, nella cittadina dell'ex ministro Luigi Di Maio, era nato. Si apre così un'autostrada per Russo, alla sua terza vita. La prima da sindaco e ...

M5s, addio mito delle restituzioni. La quota scende a 500 euro, ma nessuno versa. Conte compreso Il Foglio

Con le nuove regole i parlamentari daranno 2.000 al mese al partito e una minima parte da destinare ai progetti sociali. Ma il meccanismo non riesce a partire ...Operatori delle Residenze sanitarie assistite (RSA) siciliane senza stipendi da mesi, con ritardo nei versamenti dei contributi Inps e in parecchi casi col rischio di essere riscritti nel registro ...