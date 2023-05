Luxottica | premio di produzione record ai dipendenti | ' 4 100 euro netti in più | pari a due stipendi'

Essilorfa felici i dipendenti con unrecord, pari a due stipendi . Ildi produzione sale oltre i 3.800 euro lordi , superando i 4.100 euro netti . Lo hanno comunicato le ...Una decisione per ripagare l'impegno e l'eccellenza delle maestranze che da sempre sono state artefici del successo di. Si tratta deldi produzione più alto mai assegnato dall'...leggi anche Busta paga luglio 2023, in arrivo un doppio (o triplo) stipendio: come assicurarsi il maxi aumento Ilai dipendenti diI vertice di EssilorLuxottica hanno incontrato i ...

Luxottica, premio di risultato record per il 2022 Corriere Delle Alpi

EssilorLuxottica fa felici i dipendenti con un premio record, pari a due stipendi. Il premio di produzione sale oltre i 3.800 euro lordi, superando i 4.100 euro netti. Lo hanno ...Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.