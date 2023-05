L’uso dei missili ipersonici in Ucraina è stato un azzardo della Russia | ecco perché il loro abbattimento è una vittoria Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il 4 maggio 2023 per gli esperti militari è una data da segnare in rosso sul calendario: quel giorno l’aviazioneha annunciato che la difesa aerea, usando uno dei Patriot forniti dagli americani, aveva abbattuto per la prima volta un missile ipersonico Kh-47 Kinzhal, lanciato da un MiG-31K dall’interno. Conferme in tal senso sono arrivate anche da fonti governative statunitensi, oltre che da analisti molto ben informati. Che cos’è questo missile ipersonico e come mai il suo– che sia avvenuto una o più volte (si parla di seiin totale) poco conta – per gli occidentali rappresenta un dividendo enorme e non del tutto inatteso dell’aver investito tanto nella difesa dell’. Putin stesso ha fornito la risposta al primo quesito il 1 marzo 2018, ...