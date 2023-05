(Di giovedì 18 maggio 2023) Forse sono stati i raccoglitori diche disseminano il terreno con bocconiper uccidere i cani dei rivali e non amano avere altri animali selvatici in zona che disturbano....

Un avvelenamento a catena, perché, mangiando le carcasse dei, sono morti anche cinquee due corvi imperiali. SOSPETTO Quello che a ridosso del Parco d'Abruzzo sembrava un sospetto, nei ...Nove, cinquee due corvi imperiali morti per avvelenamento nel territorio di Cocullo. Già nei giorni scorsi erano state trovate alcune carcasse nel raggio di 300 metri, ma quel numero in dieci ...Il numero di animali uccisi con esche avvelenate nel territorio di Cocullo, vicino all'Aquila, cresce ancora . Sono infatti nove ie cinque i, che probabilmente si sono cibati delle carcasse dei predatori, morti per avvelenamento nelle zone limitrofe del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise . Una perdita immensa ...

Lupi, grifoni e corvi avvelenati: il mistero del Parco d'Abruzzo. L'ombra dei cacciatori di tartufi ilmessaggero.it

Forse sono stati i raccoglitori di tartufi, che disseminano il terreno con bocconi avvelenati per uccidere i cani dei rivali e non amano avere altri animali selvatici in zona che disturbano. Visto il.La presidente della Leidaa: «Dobbiamo trasformare in legge norme sulle esche avvelenate oggi dettate da una semplice ordinanza, reiterata ogni anno» ...