(Di giovedì 18 maggio 2023) Forse sono stati i raccoglitori diche disseminano il terreno con bocconiper uccidere i cani dei rivali e non amano avere altri animali selvatici in zona che disturbano....

Mistero nel parco d'Abruzzo per l'avvelenamento die corvi. Secondo quanto riporta Il Messaggero , potrebbero essere stati i raccoglitori di tartufi che disseminano il terreno con bocconi avvelenati per uccidere i cani dei rivali e non ...Un avvelenamento a catena, perché, mangiando le carcasse dei, sono morti anche cinquee due corvi imperiali. SOSPETTO Quello che a ridosso del Parco d'Abruzzo sembrava un sospetto, nei ...C'è qualcuno che avvelena inel Parco Nazionale d'Abruzzo Ne sono morti già nove, e il loro decesso ha provocato anche quello di cinquee due corvi imperiali che ne hanno mangiato le carcasse. A Cocullo sono state ...

Lupi, grifoni e corvi avvelenati: il mistero del Parco d'Abruzzo. L'ombra dei cacciatori di tartufi ilmessaggero.it

Ma cosa succede Si scava per risalire agli autori dell’avvelenamento di lupi, grifoni e corvi. Il mistero dei lupi e degli avvoltoi avvelenati I media spiegano che nel novero dei sospettati ci ...Si tratta di un avvelenamento a catena: di lupi ne sono stati già uccisi nove e mangiando le loro carcasse, sono morti anche cinque grifoni e due corvi imperiali ...