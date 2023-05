L’universo potrebbe essere un atomo

Leggi su scartoff

(Di giovedì 18 maggio 2023) ? una teoria davvero molto interessante. Tutto è composto da atomi. Questa conoscenza risale a circa 100 anni fa, ma oggi ne sappiamo molto di più perché le particelle più piccole della materia sono in realtà dei piccoli universi e quindi possibile che noi stessi e il nostro universo siamo in realtà solo una minuscola particella in un mondo molto più grande. In questo articolo esploreremo questa teoria e altri dettagli interessanti sugli atomi e sulla struttura del nostro universo prima di iniziare il nostro viaggio nel mondo delle particelle più piccole del. Tutte le cose sono fatte di atomi Nel 1808, il ricercatore britannico John Dalton scoprì per la prima volta gli atomi. Lui e il suo collega Joseph Louis Prost si chiedevano perché gli elementi chimici si combinassero per formare molecole. L’unica spiegazione logica era che gli elementi sono costituiti da ...