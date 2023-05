(Di giovedì 18 maggio 2023) Il burattino diha parlato e in favore di coloro che tengono in piedi il suo regime con le baionette: ossia il Cremlino. "Invece che accusarci di volere il confronto, l'estensione del conflitto, ...

... quello che invece è evidente è l'eccessivo ottimismo delle previsioni secondo cuiavrebbe ... le ammissioni di Budanov, capo degli 007 di Kiev Mistero sulla salute di, assente a eventi ...Il burattino diha parlato e in favore di coloro che tengono in piedi il suo regime con le baionette: ossia il ... La guerra deve essere fermata", ha affermato Aleksandrnel suo ..., il tono dimesso delle celebrazioni del 9 Maggio per commemorare la Giornata della ... Putin è apparso contornato dal presidente della succube Bielorussiae dai rappresentanti della ...

Lukashenko: “Mosca era pronta a firmare accordo svantaggioso per fermare la guerra” Globalist.it

Aleksandr Lukashenko ha detto che a inizio guerra la Russia aveva prposto un accordo vantaggioso ma l'Ucraina l'ha rifiutato ...Mosca nomina un nuovo ambasciatore presso la Santa Sede. Kiev attaccata nella notte. Vertice dei leader europei in Islanda, c’è Meloni ...