Lukaku | «Inter | avrei voluto giocare contro Materazzi e con…»

(Di giovedì 18 maggio 2023)confessa alcuni suoi desideri calcistici in un’vista pubblicata dall’su Recast. Dalla volontà di voler sfidaree all’adorazione di altri miti nerazzurri, le parole dell’attaccante belga. OBIETTVI – Romelusi racconta così ai microfoni dell’: «Per la mia carriera è stata importante la determinazione, la voglia di migliorare e avere sempre nuovi obiettivi. Se faccio qualcosa di buono poi punto sempre al prossimo. Infine l’umiltà. Uno dei miei più gol più belli all’è stato quello del 3-0il Milan. Ivan Perisic ha calciato la palla e c’eravamo io e Barella. Ho chiesto a Nicolò di lasciarmela e ho visto che c’era lo spazio per andare. Lì ho iniziato a correre. Prima volevo fare un doppio passo a destra, ...

Comincia così una riflessione che Romelucondivide con la Cbs dopo il derby di ritorno di Champions League,- Milan. E svela uno scorcio interessante sulla fine della crisi nerazzurra e ...... Mkhitarian, Lautaro,) e cioè quello del Boeing nerazzurro, che giustamente s'involera' alla ... un secondo posto alle spalle dell', la conquista dello scudetto dopo 12 anni ed il ...Futuro tutto da scrivere per Romelu. Il centravanti belga è attualmente in prestito secco all'dal Chelsea e sul suo destino ci sono diversi rumors. Dopo la stagione non particolarmente fortunata, l'attaccante si sta ...

Retegui-Inter, l’attaccante potrebbe arrivare anche insieme a Romelu Lukaku. Nelle ultime settimane si è tanto parlato del nome di Mateo Retegui e non solo per quanto riguarda il suo apporto alla ..."Ci siamo abbassati, siamo stati più compatti e abbiamo attaccato più veloci, così abbiamo iniziato a segnare": le parole di Lukaku sono un elogio al cambio di sistema del tecnico nerazzurro, molto si ...