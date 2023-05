Luciana Littizzetto e l’addio forzato alla Rai | «In tv non si può più sperimentare» L’assist alla Gialappa’s | «Ci vedremo tutti alla Nove»

(Di giovedì 18 maggio 2023) «Ma pensa te! In televisione non si può più». È nel segno della consueta ironia, ma tranchant, il primo commento didopoRai dato insieme a Fabio Fazio visto il mancato rinnovo del loro contratto. Ospite della prima giornata del Salone del libro di Torino al fianco dei vecchi amici dellaBand, la comica ha messo il cappello a modo suo sui loro destini incrociati. «E così succede che i Gialappi iniziano domenica il programma su Tv8 e io sulla. Tiè». Ride e scherza la mattatrice torinese, ma non nasconde la sua amarezza. Soprattutto quando, rivolgendosi, dice: ...

"Ma pensa te! In televisione non si può più sperimentare". È nel segno della consueta ironia, ma tranchant , il primo commento didopo l' addio 'forzato' alla Rai dato insieme a Fabio Fazio visto il mancato rinnovo del loro contratto. Ospite della prima giornata del Salone del libro di Torino al fianco dei ..."Ai confini della Tv. In televisione non si può più sperimentare. E così succede che i Gialappi iniziano domenica il programma su Tv8 e io sulla Nove. Tiè". Eccola, ospite anche lei del Salone del libro e protagonista del caso televisivo del momento, dopo l'addio alla Rai e il passaggio con Fabio Fazio a Discovery .partecipa a un ...'In televisione non si può più sperimentare. E così succede che i Gialappi iniziano domenica il programma su Tv8 e io sulla Nove. Tiè'.ironizza sul suo addio alla Rai insieme a Fabio Fazio. Lo fa dal Salone del Libro di Torino, dove presenta 'Mai dire mai', il libro sulla storia della Gialappa's Band, con i ...

Luciana Littizzetto e l'addio forzato alla Rai: «In tv non si può più sperimentare». L'assist alla Gialappa's: «Ci vedremo ... Open

Fabio Fazio è al centro della notizia in questi giorni. Ma qualcuno si è chiesto come mai usi solo il microfono gelato È inaspettato.Luciana Littizzetto, ospite del Salone del Libro di Torino ha replicato a Matteo Salvini. Nei giorni scorsi, il Vicepresidente del Consiglio aveva commentato su Twitter l’addio di Fabio Fazio e ...