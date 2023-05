Luca Pellegrini | futuro incerto | ecco come stanno le cose

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 18 maggio 2023) La Lazio, nella prossima stagione, vuole continuare a puntare su; ildel terzino, però, è ancora piuttosto(LaPresse)ha vissuto una stagione da montagne russe; dopo una prima parte non positiva all’Eintracht Francoforte, il terzino è stato ceduto (in prestito) alla Lazio. In biancoceleste sembra aver trovato la giusta dimensione e può dare un contributo fondamentale alla squadra capitolina soprattutto nella prossima stagione quando, iniziando fin da subito con Sarri, farebbe meno fatica ad apprendere gli schemi del tecnico. Tra il dire e il fare, però, troviamo un riscatto da effettuare; la Lazio, se vuole tenersi, deve versare nelle casse ...