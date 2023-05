' Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono già lasciati' | gli indizi social sulla rottura dopo una settimana

Sarebbe già finita la storia d'amore trae Alessandra Somensi . O meglio, i due starebbero vivendo già una prima brutta crisi nel loro rapporto. La coppia, nata poco più di una settimana fa nel programma Uomini e Donne , sembra ...A poco più di un mese dalla sceltaa Uomini e Donne (in onda la scorsa settimana), l'ex tronista e la 28enne milanese e Alessandra Somensi si sarebbe già lasciati . A rivelarlo, una segnalazione giunta a Deianira Marzano ...La settimana scorsa infatti sono state mandate in onda le ultime registrazioni con la scelta di Nicole Santinelli e, si sono chiusi anche i momenti migliori del Trono Over con le scelte ...

Isola, l'ex manager di un nuovo naufrago spara a zero: "Scroccone e ... Novella 2000