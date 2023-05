Luca Abete agli universitari italiani “Il Futuro non fa Paura”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 6 minuti“E’ stato anche quest’anno un viaggio bellissimo: sia geografico che emozionale. Abbiamo incontrato più di 2000 studenti, ascoltando le emergenze, i racconti di difficoltà che turbano la loro serenità, lo sfogo di una rabbia che nasce da un disagio e da incomprensioni, ma anche storie di coraggio, resilienza e voglia di correre, nonostante tutto, verso i propri sogni”. Questo il commento dia chiusura della nona edizione del tour motivazionaleo #NonCiFermaNessuno. Dieci tappe in altrettante Università con oltre 2000 studenti presenti in aula e 100 ragazzi protagonisti dei talk, occasione per un confronto sul momento che vive un’intera generazione, sulle necessità future. Un format che ha fatto registrare grande affluenza in ogni tappa confermandosi punto di ...

