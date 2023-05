LP presenta ‘Love Lines’ | “Sarà un disco romantico e molto personale”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 18 maggio 2023) MILANO – LP è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Durante The Flight, l’artista ha raccontato in diretta in radiovisione “Love Lines”, il suo nuovo album in uscita il prossimo 29 settembre, il singolo “Golden” e i prossimi progetti. Anticipato dal singolo “Golden”, uscito lo scorso 10 maggio, LP è pronta a tornare con un nuovo e attesissimo album intitolato “Love Lines”. «Contenta di essere tornata in Italia, a RTL 102.5», dice LP, autrice della hit mondiale “Lost on You”. «È un onore continuare a suonare ‘Lost on You’, una canzone che mi ha cambiato la vita e la carriera. Questo brano contiene tutte le sfumature della mia voce, quindi è una sorta di biglietto da visita per chi mi ascolta», racconta. «La missione di ‘Golden’ è quella di trovare un lato positivo anche nelle situazioni più difficili, parla di relazioni personali, problemi, rotture, ma visti ...