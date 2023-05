Lovere | aggredì a sprangate un amico che finì in prognosi riservata | ora vuole risarcire

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 18 maggio 2023). Aveva preso aun suo, facendolo finire in ospedale in. Ora F.P., 51 anni, deve rispondere di tentato omicidio. C.P., compagna del ferito, è invece accusata di favoreggiamento personale: mercoledì 17 maggio, nel corso dell’udienza preliminare, l’avvocato Mauro Moretti ha chiesto un rinvio in quanto il suo assistito e la donna hanno intenzione dila vittima e poi chiederanno di accedere al rito alternativo. I fatti risalgono allo scorso 13 settembre. Secondo quanto dichiarato dall’arrestato al giudice delle indagini preliminari, che lo aveva interrogato in carcere, la donna gli aveva chiesto aiuto perché minacciata dal compagno e lui aveva accettato di darle una mano, come peraltro aveva già fatto. Ma questa volta il ricorso alla ...