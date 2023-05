Longhi | «Inter cresciuta | Inzaghi fa molto bene il suo mestiere»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Bruno Loghi, nella rubrica Il Punto disu Radio Sportiva, ha parlato della crescita dell’nel corso della stagione e dei meriti di Simone. CRESCITA E MERITI ? Brunoha detto la sua sulla crescita dell’durante la stagione, e sui tanti meriti di Simone. Le sue parole: «In questo 2023 dell’c’è un punto che non può assolutamente essere messo in discussione. Ha battuto quattro volte il Milan, ha segnato sette gol e non ne ha subiti. Di fronte a questi numeri ogni dibattito deve essere archiviato. La squadra diè arrivata dove nessuno avrebbe potuto immaginare a inizio stagione. E ancor di più dopo che il calendario di Champions League l’aveva inserita nel girone con Bayern Monaco e Barcellona. Invece, ...

" Dopo la pioggia per l'è arrivato un sereno splendente ', ha dichiarato. ' Ci sono state difficoltà, poi è arrivata la Supercoppa. E ora ecco le due finali di Coppa Italia e di ...La storia del tecnico interista dice che le sfide da dentro o fuori lui non le sbaglia" di LorenzoP rima della semifinale di Champions di quest'anno tra Milan e(0 - 2 all'andata) non ...... nello stadio di A più lontano dal Maradona di LorenzoI l Napoli è campione d'Italia da ... lo spiega l'incredibile serie di battute a vuoto di avversarie (Lazio,, Milan, Juventus, Roma) ...

Longhi: «Lautaro sugella la superiorità dell'Inter sul Milan» Inter News 24

Bruno Longhi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch per parlare dei risultati conseguiti da Inzaghi e della sua più che probabile conferma per la ...I nerazzurri sembrano in buona posizione per ingaggiare Mateo Retegui, attaccante in prestito al Tigre dal Boca Juniors. Dal canto loro, i rossoneri si ...